Новости • Агрессия России против Украины

Позиция США, обвиняющих РФ в агрессии к Украине, - это одно из концептуальных разногласий между странами, - Песков

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Позиция США, обвиняющих РФ в агрессии к Украине, - это одно из концептуальных разногласий между странами, - Песков
Позиция Соединенных Штатов Америки, обвиняющих Российскую Федерацию в агрессии по отношении к Украине, является одним из концептуальных разногласий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), отвечая на вопрос, звучали ли в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом такие обвинения.

"Эта позиция Соединенных Штатов Америки, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий, которые на повестке дня наших отношений", - сказал Песков.

Он отметил, что президент намерен неустанно и последовательно доводить позицию России по этому вопросу до США.

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Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    Письков- иди на своё место в "апарт-отель Ротенберга" в Геленджике:
    Позиция США, обвиняющих РФ в агрессии к Украине, - это одно из концептуальных разногласий между странами, - Песков - Цензор.НЕТ 1732
  • Наталья Киенко
    Какие же трусливые негодяи! Крым отжимали безликими зелеными человечками, Донбасс захватывали переодетыми фсб-шниками и Градами со своей территории по нашей Марьинке! А в итоге- ИХТАМНЕТОВ там отродясь не было и рашист не агрессор и не оккупант! А как же героизм и смелость ДЕДОВ, не передались по наследству? НАШКОДИЛИ, а отвечать ОЧКО ЖИМ-ЖИМ??? Аморальные твари!!!
  • Scorpman Y
    https://novynarnia.com/2021/01/29/miskrada-dnipra-pidtrymala-vchytelku-viktoriyu-zhdanovu-yaka-rozpovidaye-dityam-scho-rosiya-voroh/

    Міськрада Дніпра підтримала вчительку Вікторію Жданову, яка розповідає дітям, що Росія - ворог



    в коментах одно кацапське непорозуміння на погоняло "строкач" - в ФБ явно від рашки "працює"...
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