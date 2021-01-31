Позиция США, обвиняющих РФ в агрессии к Украине, - это одно из концептуальных разногласий между странами, - Песков

Позиция Соединенных Штатов Америки, обвиняющих Российскую Федерацию в агрессии по отношении к Украине, является одним из концептуальных разногласий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), отвечая на вопрос, звучали ли в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом такие обвинения.

"Эта позиция Соединенных Штатов Америки, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий, которые на повестке дня наших отношений", - сказал Песков.

Он отметил, что президент намерен неустанно и последовательно доводить позицию России по этому вопросу до США.

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