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Жену Навального вновь задержали на акции протеста в Москве, - штаб

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Жену Навального вновь задержали на акции протеста в Москве, - штаб
В ходе акции протеста в поддержку Алексея Навального в Москве правоохранители задержали жену российского оппозиционера Юлию Навальную.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Навального в Твиттере.

"Юлию Навальную задержали на акции! Свободу Навальным!", - отмечают в команде Навального.

Сама Юлия ранее сегодня опубликовала в Instagram фото с акции протеста в Москве.

Жену Навального вновь задержали на акции протеста в Москве, - штаб 01

"В Сокольниках сегодня классно!", - прокомментировала она данное фото.

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В целом, по данным ОВД-Инфо, число задержанных на акциях в поддержку Навального в РФ уже свыше 1640 человек.

Как сообщалось, Навальная также была задержана на акции протеста, которая проходила в Москве 23 января.

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Топ комментарии

  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Мальчики, несите водочки, мы дооо-кряк-ма Жену Навального вновь задержали на акции протеста в Москве, - штаб - Цензор.НЕТ 3207
  • olele
    Մարինա Մովսեսյան
    9 октября 2020 г. ·

    Ху из Ю.Навальная, которую прочат на место первой блэди в период "перестройки-2" на россейщине?

    Попробуйте найти в открытых официальных источника инфу о её детских и подростковых годах. Не найдёте, как не найдёте инфу о дочурках путина.
    Ю. Навальная (в девичестве - Абросимова) родилась 24 июля 1976 года в Москве
    И вот под этой девичьей фамилией её "слила" Собчак (кому, как не ей знать кто есть ху в прикремленых лядях? Ибо она сама из них. Более того, семьи Абросимовых и Собчак были какое-то время дружны... ориентировочно до 2001 года!)
    Итак:
    Со слов Собчак, героический папашка Ю.Навальной Борис Борисович Абросимов, по факту рождения - выходец из семьи потомственных кэгэбэшников, по роду деятельности - выходец из службы внешней разведки, какое-то время работал в контрразведке.
    Имел хорошие связи во Внешэкономбанке.
    В настоящее время управляет фондами РФ за рубежом, казначейскими бумагами, активами Стабфонда и Фонда национального благосостояния" (привет Кудрину!)
    В частности, какое-то время служил в посольстве рф в Лондоне, занимая должность, "связанную с финансами и, возможно, с торгпредством"
    Сама Навальная поступила в Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, обучалась на ф-те международных и экономических отношений. Получив высшее образование, стажировалась за рубежом.
    Прослеживается тенденция "семейной трудовой династии" в рамках одной отрасли
    Информация о её родителях исчезла отовсюду с 2001 года.
    Чуть раньше Юля Абросимова нашла Ляксея Навального, познакомившись с ним в 1999 году на отдыхе в Турции. В 2000 году они поженились, в 2001-м родилась дочь.
    И примерно в это же время между вдовой А.Собчака Л.Нарусовой и семьёй Абросимовых произошла публичная ссора.
    Героическая мамашка Собчак открыто обвинила мать Ю.Абросимовой-Навальной в том, что она наживается на аукционах гохрана эрэфии, назвав "бриллиантовой миллиардершей"
    Известно, что со стороны матери Ю.Абросимовой-Навальной есть серьёзные связи с Владимиром-шубохранилище-Якуниным (уж не из этих ли источников Навальный черпал свои инсайды про шубохранилища Якунина?)
    <Просто для информации:
    - в 1998 году, в возрасте 22 лет, навальный окончил юрфак РУДН им.П.Лумумбы - кузницы кадров международного терроризма (привет Ильичу Рамиресу Санчесу по кличке Шакал!)>
  • 5 копійок
    Засекречений бандьоравєц.
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