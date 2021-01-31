Жену Навального вновь задержали на акции протеста в Москве, - штаб

В ходе акции протеста в поддержку Алексея Навального в Москве правоохранители задержали жену российского оппозиционера Юлию Навальную.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Навального в Твиттере.

"Юлию Навальную задержали на акции! Свободу Навальным!", - отмечают в команде Навального.

Сама Юлия ранее сегодня опубликовала в Instagram фото с акции протеста в Москве.

"В Сокольниках сегодня классно!", - прокомментировала она данное фото.

Читайте также: ОМОН проводит массовые задержания на протестных акциях в поддержку Навального в РФ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В целом, по данным ОВД-Инфо, число задержанных на акциях в поддержку Навального в РФ уже свыше 1640 человек.

Как сообщалось, Навальная также была задержана на акции протеста, которая проходила в Москве 23 января.