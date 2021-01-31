Жену Навального вновь задержали на акции протеста в Москве, - штаб
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В ходе акции протеста в поддержку Алексея Навального в Москве правоохранители задержали жену российского оппозиционера Юлию Навальную.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Навального в Твиттере.
"Юлию Навальную задержали на акции! Свободу Навальным!", - отмечают в команде Навального.
Сама Юлия ранее сегодня опубликовала в Instagram фото с акции протеста в Москве.
"В Сокольниках сегодня классно!", - прокомментировала она данное фото.
В целом, по данным ОВД-Инфо, число задержанных на акциях в поддержку Навального в РФ уже свыше 1640 человек.
Как сообщалось, Навальная также была задержана на акции протеста, которая проходила в Москве 23 января.