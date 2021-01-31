Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны

Правительство Германии уже сделало заказ на вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы иметь запас для сохранения иммунитета населения против вариантов COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы фактически заказываем дополнительные вакцины на 2022 год, чтобы хотя бы некоторые из них были под рукой", - сказал он, общаясь онлайн с медработниками.

Шпан отметил, что "никто не знает, понадобится ли нам это".

По его словам, "производственные мощности сейчас расширяются, мы заказываем вакцины в качестве меры предосторожности".

Министр признал, что "начало кампании вакцинации было трудным", но сказал, что основные поставщики вакцин - Moderna, Pfizer и AstraZeneca - обязались доставить следующие 5 млн доз в Германию до 22 февраля.

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Ранее AstraZeneca заявила, что сократит поставки препарата в ЕС на 67% в первом квартале текущего года, поскольку связана соглашением с Великобританией, заключенным на два месяца раньше, чем с ЕС.

Поставки вакцины Pfizer также задерживаются.

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Шпан не исключил возможность экстренного применения российской и китайской вакцин от вируса, отметив, что единственным критерием является их одобрение медицинским регулятором ЕС - Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA).