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Умер отец Василия Слипака: "Воспитал двух замечательных сыновей и больше всего любил Украину"

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В воскресенье, 31 января, умер отец Героя Украины и всемирно известного украинского оперного певца Василия Слипака - Ярослав Слипак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в фейсбуке сообщил Владимир Омелян.

"Теперь они вместе
Сегодня ночью умер отец Василия Слипака - Yaroslav Slipak.
Ему было 80 лет.
Он был очень порядочным и отзывчивым человеком.
Всю жизнь тяжело работал, воспитал двух замечательных сыновей и больше всего любил Украину.
Вечная память".

Умер отец Василия Слипака: Воспитал двух замечательных сыновей и больше всего любил Украину 01

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