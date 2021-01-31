Умер отец Василия Слипака: "Воспитал двух замечательных сыновей и больше всего любил Украину"

В воскресенье, 31 января, умер отец Героя Украины и всемирно известного украинского оперного певца Василия Слипака - Ярослав Слипак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в фейсбуке сообщил Владимир Омелян.

"Теперь они вместе

Сегодня ночью умер отец Василия Слипака - Yaroslav Slipak.

Ему было 80 лет.

Он был очень порядочным и отзывчивым человеком.

Всю жизнь тяжело работал, воспитал двух замечательных сыновей и больше всего любил Украину.

Вечная память".

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