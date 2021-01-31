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Протестующему в Москве разбили голову, к другому ОМОН применил электрошокер, он потерял сознание. Задержаны более 2 700 человек. ВИДЕО

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Протестующему в Москве разбили голову, к другому ОМОН применил электрошокер, он потерял сознание. Задержаны более 2 700 человек. ВИДЕО
На сегодняшних протестах в РФ в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали более 2 тысяч человек. При этом, по официальным данным силовиков, на улицы всего вышли около 2 тысяч россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский правозащитный портал ОВД-Инфо.

По состоянию на 15:10 по Киеву в России задержали 2 737 человек. В Москве 496 задержанных, в Санкт-Петербурге - 211, далее идут Красноярск, Владивосток и Новосибирск.

В то же время независимы СМИ распространяют видео массовых задержаний, в том числе в Москве. В частности, возле СИЗО "Матросская тишина", где содержится Навальный, задерживали всех подряд. Также к одному из протестующих применили электрошокер, он потерял сознание и его унесли в автозак.

Пострадавший в Москве

Задержания у метро "Комсомольская"

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Жги, Боженька, жги. За "Крым наш" нужно платить.
  • Светлана Науменко
    Украина, Майдан, Михайловский Золотоверхий храм открыл двери и спасал протестующих
    Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він втратив свідомість. Затримано понад 2 700 осіб - Цензор.НЕТ 2000
  • віктор федорович 31ee1569
    А де ж смішні мініатюри 95 кварталу, про те, як один масквічь був приємно електрошокований, а інший від сміху розбив собі голову?
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