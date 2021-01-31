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Вопросом происхождения импортируемого газа из ЕС манипулируют, чтобы остановить евроинтеграционные стремления Украины, - эксперт

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Вопросом происхождения импортируемого газа из ЕС манипулируют, чтобы остановить евроинтеграционные стремления Украины, - эксперт
Природный газ, который физически поступает в Украину из европейских стран по форме собственности принадлежит компаниям-резидентам ЕС или отечественным трейдерам. Такие торговые операции не противоречат законодательству Украины и ЕС, и являются общепринятой практикой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Максим Белявский, эксперт, специализирующийся на стратегических исследованиях области, в своей статье "Природный газ с ЕС. Кому нужны мифы?".

Он подчеркивает, что открытие импортных поставок из Европейского Союза создало возможности для украинских трейдеров закупать голубое топливо по рыночной цене, в отличие от фиксированных коммерческих предложений РФ. Это - уменьшает политические риски, добавляет гибкости при формировании портфеля заказов.

При этом, как отмечает эксперт, вопросом происхождения импортируемого газа из ЕС манипулируют по нескольким причинам.

"Прежде всего для того, чтобы остановить евроинтеграционные стремления, в частности через восстановление энергетической зависимости Украины от российских ресурсов: электроэнергия и газ. Почему стоит избегать закупок энергоресурсов в РФ, и особенно природного газа? По меньшей мере потому что у агрессора, после договоренностей по газовому вопросу, появится новый повод требовать от Украины возобновления подачи воды в оккупированный Крым. И если пойти на такие уступки, это фактически будет способствовать признанию оккупации и снятию экономических санкций с Российской Федерации. Также это повлияет на слаженность и морально-психологическое состояние личного состава Вооруженных Сил Украины", - считает Белявский.

Вопросом происхождения импортируемого газа из ЕС манипулируют, чтобы остановить евроинтеграционные стремления Украины, - эксперт 01

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Топ комментарии

  • Ex Donchanin
    Ничего так дорого не обходиться Украине, как дешевый газ из РФ.
  • Ksenia VB
    Ми вже пам'ятаємо, що через прямі поставки газу з рашки в нас відібрали Крим, розбомбили Донбас, вбили кілька десятків тисяч українських громадян та нанесли збитки економіці.
    Краще купувати через Європу. І дешевше і безпечніше.
  • Порохобандерівець
    Агітатори від СН уже розповідають що газ подешевшає тільки коли почнемо купувати його в РФ.
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