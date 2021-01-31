Из-за разногласий по стратегии защиты Трамп остался без адвокатов перед процессом об импичменте, - CNN
Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что среди адвокатов, которые ушли от Трампа, - главные защитники Бутч Бауэрс и Дебора Барбери из Южной Каролины. Их помощники из этого штата Джонни Гассер и Грег Харрис тоже покинули команду Трампа. Кроме того, над делом об импичменте прекратил работу юрист Джош Ховард.
По данным CNN, это произошло в результате разногласий по поводу стратегии защиты. Трамп настаивает на том, чтобы адвокаты шли по линии фальсификаций на выборах президента. Однако юристы предпочитали отталкиваться от того, что этот импичмент объявляется уже после завершения президентского срока. Трамп не согласился с этими аргументами.
Отметим, Бутч Бауэрс работал в американском Минюсте при президенте Джордже Буше, а Дебора Барбери была федеральным прокурором. Джош Ховард участвовал в расследовании скандалов, связанных с президентом Биллом Клинтоном и Моникой Левински.