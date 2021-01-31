Гаубицы 2С1 "Гвоздика", минометы и танки Т-72 террористов зафиксированы на полигоне вблизи Новоселовки на Донетчине, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников, о чем говорится в Отчете СММ ОБСЕ от 30 января 2021 года.

Заявление украинской стороны СЦКК публикует штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, 28 января мини-БПЛА СММ ОБСЕ на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка Донецкой области зафиксировал 3 единицы 122 мм гаубиц 2С1 "Гвоздика", 5 единиц 120 мм минометов и 14 единиц танков Т-72. Указанное вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода", - подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем, на вышеупомянутом полигоне также зафиксированы 10 единиц БМП, что классифицируется как военное присутствие и присутствие военного типа в зоне безопасности.

"Очередное грубое нарушение комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей в очередной раз демонстрирует пренебрежительную позицию представителей вооруженных формирований РФ к нормам международных договоренностей", - следует из заявления СЦКК.

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