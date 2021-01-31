Швейцарская журналистка Чирки задержана в центре Минска, - правозащитный центр "Весна"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский правозащитный центр "Весна".
"В Минске задержана швейцарская журналистка Люция Чирки. Ее местонахождение неизвестно. Люция успела сообщить, что ее задержали в центре города", - уточнили в центре.
По информации на 15.30, правозащитникам известно о шестерых задержанных.
Читатели Белсат сообщают, что на проспекте Независимости происходят точечные задержания людей в медицинских масках, а возле станции метро "Октябрьская" возле кафе "Daily Dose забирают людей якобы "для подтверждения личности".
В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.
Последнее время акции сменили формат и проходят не в центре, а в различных районах Минска.