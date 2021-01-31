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Швейцарская журналистка Чирки задержана в центре Минска, - правозащитный центр "Весна"

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Швейцарская журналистка Чирки задержана в центре Минска, - правозащитный центр "Весна"
Сегодня, 31 января, в центре Минска была задержана швейцарская журналистка Люция Чирки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский правозащитный центр "Весна".

"В Минске задержана швейцарская журналистка Люция Чирки. Ее местонахождение неизвестно. Люция успела сообщить, что ее задержали в центре города", - уточнили в центре.

По информации на 15.30, правозащитникам известно о шестерых задержанных.

Читатели Белсат сообщают, что на проспекте Независимости происходят точечные задержания людей в медицинских масках, а возле станции метро "Октябрьская" возле кафе "Daily Dose забирают людей якобы "для подтверждения личности".

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Последнее время акции сменили формат и проходят не в центре, а в различных районах Минска.

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  • Igor Lemke dd5e2437
    Кого вибрали сябры той i править.Хто iм дохтур ?
  • БОРЯ ВАВКИН
    страной правит шизофреник от рождения и чиновники с приобретенной шизофренией...
  • Иван Стариков
    и не чирикнула! Знай нашего Луку!
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