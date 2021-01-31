ОМОН задержал Яшина на акции протеста в поддержку Навального. ФОТО
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Российские правоохранители задержали соратника Алексея Навального главу Красносельского муниципального округа Москвы Илью Яшина.
Об этом сам Яшин написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"В самом финале акции меня задержали. Целая спецоперация: ДПС блокировала в машине, приехали бойцы ОМОН и опера центра Э. Везут в отдел полиции. Видимо, будут арестовывать", - написал Яшин.
По словам Яшина, вместе с ним задержан исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. Их с Пивоваровым вместе заблокировали в машине.