Готовность логистической инфраструктуры стала определяющим фактором для предоставления Украине вакцины в рамках механизма COVAX, - Шмыгаль

На сегодняшний день Украина подготовила всю логистическую инфраструктуру, необходимую для транспортировки и хранения вакцины от коронавируса. Холодовая цепь позволяет хранить вакцины любого вида от -70 до +8 градусов.

Это стало определяющим фактором для получения вакцины в рамках механизма COVAX. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что накануне Минздрав получил официальное письмо от глобальной инициативы COVAX с подтверждением поставок в пределах первой волны.

"Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer / BioNTech уже в феврале. Из 72 стран, которые прислали заявки, были отобраны 18, в том числе и Украина", - отмечает Шмыгаль.

"Как я уже отмечал, вакцинация от COVID-19 должна начаться в феврале. В пятницу на заседании государственной комиссии утвердили соответствующий календарный план. Первыми бесплатную вакцину получат врачи на передовой борьбы с коронавирусом и военнослужащие в ООС", - добавил премьер.

Он также напомнил, что в первом полугодим в рамках COVAX Украина также получит от 2,2 до 3,7 млн доз британской вакцины AstraZeneca / Oxford, которая на этой неделе была одобрена в Европейском Союзе.

"Она также будет использоваться для бесплатной вакцинации украинцев в соответствии с утвержденным планом", - подытожил он.

Как сообщалось, в рамках инициативы COVAX уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Кроме этого ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин утвердил календарный план вакцинации.

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