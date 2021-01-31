Новости • Агрессия России против Украины

Террористы стреляли вблизи Водяного, Лебединского и Авдеевки, для корректировки огня применялся беспилотник. С начала суток 4 нарушения режима тишины, - ООС

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Террористы стреляли вблизи Водяного, Лебединского и Авдеевки, для корректировки огня применялся беспилотник. С начала суток 4 нарушения режима тишины, - ООС
С начала текущих суток, 31 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" на Приазовье, вблизи населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС.

"Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа "крыло", но в результате умелых действий наших защитников БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение", - отмечают в штабе.

Кроме этого подчеркивается, что вблизи Лебединского российско-оккупационные войска осуществили провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, а в пригороде Авдеевки -из крупнокалиберного пулемета.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.

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Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Якась фігня. Зеленський же чітко сказав що побачив в очах свого російського колеги бажання миру.
  • Uzer Uzer
    От никак Зеленский не уймется, наверное нравится " торговать на крови".
  • Вася Шевченко f77d76ba
    аа...т.е им понадобился БПЛА для корректировки? ну так это ж получается - неприцельный тогда... не считается !!!
    (простите за бред! так убивает ( в прямом смысле) это одностороннее перемирие и ложь страуса (с головой ...даже в не песке, а в "муке" скорее всего), увидевшего что-то в глазу ***** и поверившего на слово агенту КГБ-профи....для которого клоун никогда не будет равным для разговора...
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