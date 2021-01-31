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Двое кочегаров насмерть отравились угарным газом в школьной котельной на Одесчине

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Двое кочегаров насмерть отравились угарным газом в школьной котельной на Одесчине
В Белгород-Днестровском районе в Одесской области в школьной котельной обнаружили двух мертвых кочегаров. По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом.

Как сообщили УНИАН в местном отделе полиции, тела обнаружены в школе села Красная Коса накануне, 30 января, передает Цензор.НЕТ.

"В помещении котельной обнаружены местные жители 1964-го и 1977 годов рождения. По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом", - говорится в сообщении.

По факту случившегося открыто уголовное производство. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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  • Иван Стариков
    боюсь, что без водочки тут не обошлось
  • Андрюша Украинец
    Беда.
  • napalm
    Скільки людей в Україні гине через пожежі ц власних оселях? Думаю що цифри страшні. В Канаді ні один інспектор не прийме будинку якщо в ньому не будуть встановлені детектори диму і чадного газу. Вони дешеві і коштують по декілька десятків доларів. В кожній квартирі і багатоповерхових будинках теж встановлені детектори диму. В Україні переважна більшість людей буде їсти хліб і воду щоб дитині купити I-Phone, а детекторв не купить! Ті детектори мають такий звук, що мертвого розбудять. Зайшоі на сайт магазину і прочитав, що детектор який визначає наявність: чадного газу, пропану, природнього газу коштує 50 доларів, а простенький який визначає наявність чадного газу, всього 20 доларів. Не думаю що якщо когось спитати (в кого пічне опалення) чи його життя коштує менше як 20 доларів, то він скаже "так", але детекторв не купить тому що думає, що йому цього не потрібно. Ось так і живем.
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