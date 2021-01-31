Администрация Байдена передаст Украине материалы расследований об олигархах, - дипломат Фрид. ВИДЕО

В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать оборот коррупционных средств, на территории какой бы страны это ни происходило.

С таким заявлением экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США, бывший координатор Госдепартамента США по санкционной политике Дэниел Фрид выступил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV, передает Цензор.НЕТ.

"Мы передадим данные наших расследований представителям Украины, чтобы дальнейшая работа проходила у вас. Очень рассчитываю, что президент Байден повлияет на руководство Украины таким образом, чтобы эти расследования были проведены добросовестно", - отметил дипломат.

Также он подтвердил намерения команды Байдена перекрыть "грязные" финансовые потоки, поступающие в Соединенные Штаты.

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"В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать оборот коррупционных средств, средств нечистых на руку бизнесменов, на территории какой бы страны они ни находились. Поэтому следует ожидать сдвигов в этом направлении. Следует проследить источники махинаций, то есть как и каким образом они проходили через банковскую систему США", - подчеркнул Фрид.