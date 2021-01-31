Синоптики объявили штормовое предупреждение 1 февраля из-за очередного циклона

В ближайшие сутки в большинстве областей ожидаются снижение температуры, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра, 1 февраля в большинстве центральных, ночью в Харьковской, Одесской и Николаевской, а днем ​​в большинстве северных областей страны ожидается сильный мокрый снег.

В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях днем ​​синоптики прогнозируют гололед и налипание мокрого снега. В южных и восточных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица (I уровень опасности).

Температура воздуха ночью 1 февраля в западных и северных областях опустится до -5 ... -13 градусов, а днем ​​составит 0 ... -5 градусов. На остальной территории страны ночью от 0 до -8 градусов, днем ​​- от -1 градуса на востоке до +12 градусов на юге.

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В Киеве днем ​​ожидается сильный снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит -5 ... +7 градусов, днем ​​- -2 … -4 градуса.

2 февраля в Украине осадков не ожидается, лишь ночью в юго-восточной части - небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах большинства областей - гололедица. Холоднее всего будет в северных и северо-западных областях -9 … -14 градусов мороза ночью, а днем ​​температура составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На юге и востоке ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем ​​- 2-7 градусов тепла. На западе днем ​​температура воздуха составит 0 … + 4, ночью - от 1 до 8 градусов мороза, а в Ривненской области - до 12 градусов мороза.

В Киеве 2 февраля - без существенных осадков, на дорогах гололедица. Столбик термометра ночью опустится до -10 … -12 градусов, днем ​​- 4-6 градусов мороза.

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