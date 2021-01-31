Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений. ИНФОГРАФИКА

На акциях в поддержку политика Алексея Навального, прошедших в разных городах России 31 января, задержали 5083 человека.

Такие данные по состоянию на 22:50 по киевскому времени приводит "ОВД-Инфо", передает Цензор.НЕТ.

По информации "Медузы", это абсолютный рекорд по задержаниям за все время наблюдений "ОВД-Инфо" (организация создана в декабре 2011 года).

Больше всего задержанных в Москве - по последним данным, их 1624 человека. В Санкт-Петербурге - 1149 человек, в Красноярске - 194 человека. Кроме того, много задержанных в Нижнем Новгороде (182), Твери (124), Воронеже (122) и Владивостоке (122).

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Отметим, что, среди прочих, задерживали супругу Алексея Навального Юлию. Ее отпустили из отдела полиции в городе Щербинка в Новой Москве, передает "МБХ медиа". По данным издания, на нее составили протокол о нарушении правил проведения митингов (статья 20.2 КоАП). Суд состоится 1 февраля в Щербинке. "Интерфакс" уточняет, что протокол составлен по части 6.1 статьи 20.2 КоАП. Она предполагает штраф до 20 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.