Папа Римский установил день дедушек и бабушек

Папа Римский Франциск установил день дедушек и бабушек. Праздник будет отмечаться ежегодно в четвертое воскресенье июля.

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Ватикану, приурочена дата к 26 июля, на которое в литургическом календаре Церкви латинского обряда приходится память святых Иоакима и Анны - дедушки и бабушки Иисуса.

"Дедушки и бабушки часто позабыты, и мы забываем об этом богатстве, способном сохранить корни и передавать его. И поэтому я решил установить Всемирный день дедушек, бабушек и людей преклонного возраста. Важно, чтобы дедушки и бабушки встречались с внуками, а внуки - с дедушками и бабушками, потому что, как говорит пророк Иоиль, дедушки и бабушки перед внуками будут мечтать, иметь видения, а молодые, черпая силы от дедушек и бабушек, будут следовать дальше, пророчить", - уверен понтифик.

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