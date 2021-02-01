Самый болезненный вопрос сегодня - Донбасс и Крым, возможно, его нужно вынести на референдум, - Кравчук

Урегулирование ситуации в Украине должно произойти в соответствии с принципами международного права, обязательствами ОБСЕ с уважением к полному суверенитету, территориальной целостности и независимости государства.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал в эфире канала "Украина 24", какой вопрос нужно вынести на всеукраинский референдум, передает Цензор.НЕТ.

"Самым болезненным вопросом сегодня является вопрос Донбасса и Крыма. К сожалению, аннексия, война на Донбассе воспринимается политическими силами Украины по-разному. Часто политики, которые фактически поддерживают кремлевскую политику, выдают себя за патриотов и провозглашают свои пристрастия на разных площадках. И народ буквально не может сориентироваться в том плане, а какое же совместное мнение у различных политических сил, они разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти, редко бывает, чтобы люди так расходились. И, возможно, нам нужно будет вынести для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями", - сказал он.

Кравчук рассказал, какой должна быть цель проведения референдума.

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"Я хочу высказать совместную позицию США, ОБСЕ, Швеции по вопросам Украины. Посмотрите, как было сказано и имеет важность для возможной формулировки вопроса на референдум: поиск стабильного политического урегулирования в Украине должен произойти в соответствии с принципами международного права, обязательствами ОБСЕ с уважением к полному суверенитету и территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Севастополь", - сказал он.

Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.