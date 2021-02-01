Митинг в поддержку Трампа перед штурмом Капитолия спонсировали известный радиоведущий Джонс и донор Республиканской партии Фанчелли, - The Wall Street Journal

Американские СМИ узнали имена людей, которые спонсировали митинг сторонников бывшего президента США Дональда Трампа 6 января в Вашингтоне. Часть участников после этого пошла к Капитолию - зданию Конгресса США - и ворвалось в него.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении The Wall Street Journal, один из спонсоров митинга - Алекс Джонс, известный в США радиоведущий и приверженец теорий заговоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske. Соцсети заблокировали страницы Джонса за распространение дезинформации и антинаучных вещей.

По данным WSJ, Джонс сначала планировал предоставить 50 тысяч долларов организаторам мероприятия, чтобы те дали ему возможность выступить. Но на него вышла Джули Дженкинс Фанчелли - бизнесвумен, семья которой владеет сетью супермаркетов Publix, - и помогла ему увеличить вклад до 300 тысяч долларов. В целом же бюджет организаторов митинга составил 500 тысяч долларов.

Фанчелли известна как одна из крупнейших доноров Республиканской партии, от которой Трампа и избрали президентом. В течение предвыборной кампании в 2020 году она пожертвовала штабу республиканца почти один миллион долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После штурма Капитолия Республиканскую партию США покинули десятки тысяч ее членов

В конце концов средства, которые сам Джонс планировал передать организаторам митинга в поддержку Трампа, пошли на другое мероприятие, состоявшееся днем раньше, 5 января. Впрочем, 6 января Джонс присутствовал на митинге; очевидцы видели его и у Капитолия во время его штурма. Там он якобы призывал присутствующих через громкоговоритель быть мирными и присоединиться к другому митингу.

К этому митингу, как выяснило The Wall Street Journal, причастна Кэролин Рен - финансистка, сотрудничавшая с упомянутой Фанчелли. Кроме того, Рен помогала в организации и других мероприятий 6 января в поддержку Трампа.

Оппоненты Трампа считают, что его призывы на митинге в свою поддержку 6 января "идти на Капитолий" привели к насильственным событий в здании Конгресса США. Это послужило основанием для объявления Трампу импичмента по статье "подстрекательство к восстанию".

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек.

Также читайте: "Президент Трамп сказал сделать это": Участники штурма Капитолия сказали, кто их подстрекал