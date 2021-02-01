При Байдене США введут широкие санкции против РФ, - Кравчук

Экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как новый президент США Джо Байден может защитить Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

"Этот вопрос обсуждался не как основной, но очень важный, я имею в виду об Украине. Вопрос был главный о договоре о стратегическом ядерном оружии. И в ходе обсуждения продления этого договора был поднят вопрос об Украине. И Байден очень четко и системно, как сказали в Офисе президента, идеально высказался в отношении Украины. Что Украина суверенное независимое государство, что Штаты будут поддерживать суверенитет и независимость Украины, и что это будет главным направлением внешней политики США по отношению к Украине.

Я недавно посмотрел выступление Байдена, когда он приезжал в Украину и выступал в парламенте. Это было действительно идеальное выступление. Он расставил все акценты, там не было никакого сомнения в том, что лично он и Демократическая партия стоят на позиции защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", — сказал он.

Кравчук рассказал, какие именно шаги может предпринять власть США.

"Я убежден, что господин Байден будет проводить политику в жизнь. Санкции против России выйдут за пределы физических лиц, а станут санкциями против структур, возможны финансовые санкции, идет разговор о том, что могут быть санкции выведения России из банковской системы, то есть об очень широких санкциях.

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Второе. Будет политическое и дипломатическое влияние. У меня мнение, что США поддержат предложение Украины, чтобы в Нормандскую четверку был введен представитель Соединенных Штатов. Я вижу четкую, понятную и последовательную позицию о защите Украины. И санкции, и оружие, политическое давление. Россию надо вынудить действовать в рамках международного права", — сказал он.

Ранее эксперт-международник Максим Яли заявил, что первый телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина не дает Украине повода для излишнего оптимизма.