За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"2 030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 1 февраля 2021 года. В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 103 человека;
летальных случаев - 61;
выздоровел - 5 131 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 12 825 (в том числе методом ПЦР - 9 873, методом ИФА - 2 952).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 221 485 человек;
выздоровели - 1 023 915 лица;
летальных случаев - 22 768;
проведено ПЦР-тестов - 6 257 875.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (297) области, г. Киев (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.