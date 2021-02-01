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За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек

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За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек
По состоянию на понедельник, 1 февраля, выявлены еще 2 030 случаев коронавируса COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"2 030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 1 февраля 2021 года. В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 03госпитализированы - 1 103 человека;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 03летальных случаев - 61;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 03выздоровел - 5 131 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 12 825 (в том числе методом ПЦР - 9 873, методом ИФА - 2 952).

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За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 08заболели - 1 221 485 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 08выздоровели - 1 023 915 лица;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 08летальных случаев - 22 768;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 08проведено ПЦР-тестов - 6 257 875.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (297) области, г. Киев (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек 13

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  • Василий Васильев 4e7382b9
    А вам не приходит мысль, что дохрена народа УЖЕ переболело. 80% болеют безсимптомно.
    Даже ежегодная эпидемия гриппа не длилась вечно.
  • Uhbif
    если такими темпами пойдет выздоровление от ковид, то скоро от целебных видосиков статистов от власти начнут самоизлечиваться и онкобольные....
  • Меркава
    Это же истеричка, тебя просто долго не было - не знаешь.
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