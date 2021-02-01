Масштабный пожар в Чернобыльской зоне может повториться из-за нехватки финансирования и внимания со стороны власти, - эксперт

Основное внимание руководства страны и общественности уделяется проблемам экологии промышленных предприятий и бизнеса, из-за чего более масштабные вопросы уходят на второй план, что причиняет окружающей среде колоссальный вред.

Масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения может повториться из-за отсутствия должного финансирования и внимания со стороны руководства страны, тогда как экологические вопросы промышленности и бизнеса всегда находятся в фокусе внимания правительства и президента, пишет УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Даже если у государственных органов есть инициативы, как предотвратить повторение масштабного пожара в Чернобыльской зоне, то достаточного внимания нет именно у руководства государства, в Офисе президента, правительстве", - сказал сообщил председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

По его словам, меры по предотвращению пожаров в Чернобыльской зоне остаются недофинансированными.

Он отметил, что пожары в Чернобыльской зоне наносят критический вред не только окружающей среде, но и нашему культурному и историческому наследию, расположенному на ее территории. Только в прошлом году из-за пожаров было уничтожено 30-40% туристического потенциала зоны отчуждения.

Как сообщила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, из-за недостаточного внимания со стороны общественности и властей Украины к важным экологическим проблемам, например, угрозе пожаров в Чернобыльской зоне, которая тонет в потоке других манипулятивных тем, окружающей среде и населению наносится колоссальный вред.

"К сожалению, тема экологической безопасности очень манипулятивная в Украине. Поэтому, конечно те темы, которые позволяют общественным активистам, власти, некоторым представителям государственных органов набрать некоторое количество баллов: экономических, политических, имиджевых - эти темы традиционно вызывают больше внимания со стороны общественности, со стороны СМИ. Поэтому они стоят на повестке дня", - сказала Цыганок.

Как сообщалось, в течение апреля 2020 года крупнейшие лесные пожары произошли в Чернобыльской зоне отчуждения, Житомирской и Киевской областях. Так, только в Чернобыльской зоне отчуждения огонь уничтожил более 11 тысяч гектаров леса.