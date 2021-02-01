Люди должны иметь возможность реализовать право на демонстрации, не опасаясь репрессий, - Боррель о массовых задержаниях в РФ

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с задержанием российскими силовиками протестующих в ходе акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января текущего года.

Об этом он написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Я сожалею о массовых задержаниях и вновь непропорциональном применении силы против протестующих и журналистов в России", - написал он.

"Люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий. России необходимо выполнять свои международные обязательства", - отметил Боррель.

Как сообщалось, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву. В частности, Боррель будет говорить о действиях России в Украине и в соседних странах.

"Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также беспокойство относительно основных свобод и прав человека в России в целом также будут в его повестке дня", - сказано в заявлении вропейской внешнеполитической службы относительно повестки визита Борреля в РФ.

Напомним, на акциях в поддержку политика Алексея Навального, прошедших в разных городах России 31 января, задержали 5083 человека.

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