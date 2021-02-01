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Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы

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Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы
С 8 по 10 февраля в Киеве состоится Всеукраинский форум "Украина 30". Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев задать вопросы спикерам.

Об этом он написал на своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вызовов и вопросов сейчас очень много. Это и COVID-19, и вакцинации от него, и возобновление путешествий по миру. Так президент анонсировал форум "Украина 30", на котором спикеры дадут ответ на вопросы.

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"А что вас волнует в этой теме? Пишите в комментариях - это точно поможет форуму стать полезным", - обратился он к украинцам.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Сам уйдешь или нужна помощь, вот в чем вопрос.
  • саша паламарчук
    Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы - Цензор.НЕТ 1474
  • Русский Алкаш
    Я бы задал один вопрос:
    "Будет ли Зеленский пытаться убежать из Украины поле окончания своей каденции, что бы не сидеть в тюрьме за свои преступления?"
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