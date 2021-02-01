Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы

С 8 по 10 февраля в Киеве состоится Всеукраинский форум "Украина 30". Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев задать вопросы спикерам.

Об этом он написал на своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вызовов и вопросов сейчас очень много. Это и COVID-19, и вакцинации от него, и возобновление путешествий по миру. Так президент анонсировал форум "Украина 30", на котором спикеры дадут ответ на вопросы.

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"А что вас волнует в этой теме? Пишите в комментариях - это точно поможет форуму стать полезным", - обратился он к украинцам.