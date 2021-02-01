МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России

В МИД России заявили, что власти США поощряют несанкционированные митинги на ее территории в рамках американской стратегии сдерживания РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 31 января, на странице ведомства в Facebook.

"Валовое вмешательство США во внутренние дела России - это такая же устоявшаяся правда, как их "поддельные" фейковые новости и призывы к несанкционированным действиям интернет-платформ, контролируемых Вашингтоном. Поддержка незаконных действий госсекретаря США Антония Блинкена еще больше подтверждений роли Вашингтона в закулисье.

Очевидно, что действия, направленные на поощрение протестов, являются частью их стратегии сдерживания России. Госдеп, видимо, охватил "программу", Корпорации РАНД, которую предложена последняя в 2019 году (см. доклад Передержка и разбалансировка России). К сожалению, они пропустили предупреждение о "больших затратах и рисках" при реализации такой программы.

Требуем прекратить все вмешательства во внутренние дела иностранных государств и напомнить другим об их обязанностях", - сказано в сообщении.

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В постскриптуме поста МИД РФ подчеркнул, что протесты в РФ несанкционированные.

"Админам: "Митинги", о которых вы как профессиональные дипломаты так незаметно заботитесь, не "расписаны", а не санкционированы. Все знают, что происходит в США в таких случаях - открывают огонь и стреляют на убийство. Двойные стандарты и лицемерие, это ваш девиз?" - сказано в сообщении.

Как сообщалось, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву. В частности, Боррель будет говорить о действиях России в Украине и в соседних странах.

"Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также беспокойство относительно основных свобод и прав человека в России в целом также будут в его повестке дня", - сказано в заявлении европейской внешнеполитической службы относительно повестки визита Борреля в РФ.

Напомним, на акциях в поддержку политика Алексея Навального, прошедших в разных городах России 31 января, задержали 5083 человека.