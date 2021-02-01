В Украине нет запрета на Булгакова, запрещены коммерческие поставки одного из печатных изданий "Мастера и Маргариты" одного из российских издательств, - Бутусов

Пропагандисты РФ разгоняют волны фейков, не имеющих ничего общего с реальностью, просто для дискредитации государства.

Об этом в своем блоге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В Украине нет запрета на Булгакова. В Украине нет запрета на русскоязычный роман "Мастер и Маргарита" - продается во всех магазинах открыто, вот доставка по Киеву за 1 день ШЕСТИ различных изданий романа", - заявил журналист.

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"Есть неограниченная продажа любых российских книг в интернете в электронной версии, неограниченная покупка путем заказа по почте, и неограниченный ввоз до 10 книг в личное пользование в одних руках - да, еще раз повторяю, можно ввозить любые книги из России, но не для продажи, а в личное пользование и в подарок, это законно, и никто даже не сделает замечания. Есть запрет на коммерческие поставки на одно из печатных изданий "Мастера и Маргариты" одного из издательств из России, по причине, цитирую начальника управления Госкомтелерадио Сергея Олийныка:

"В предисловии к книге Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" упоминаются представители российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - пояснил Бутусов

"Есть небольшой список запрещенных к коммерческому ввозу печатных изданий - его можно посмотреть на официальной странице Госкомитета по телевидению и радиовещанию, где есть эксель-таблица с полным списком запрещенной литературы", - добавил он.

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"В Украине нет государственной политики, который бы доверяло общество, и этим пользуются для различных вбросов те, кто потребляет российскую пропаганду. ... Давайте читать первоисточники, потому что пропагандисты РФ разгоняют волны фейков, не имеющих ничего общего с реальностью, просто для дискредитации государства", - резюмировал Бутусов.

Более подробно читайте в блоге главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Про "запрет" на Булгакова".