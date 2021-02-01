Обвинения в коррупции в адрес руководства ВСУ имеют признаки клеветы. Дискредитация может подорвать обороноспособность государства во время войны, - Генштаб
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ, который подает официальную позицию руководства Вооруженных Сил Украины относительно безосновательных обвинений в его адрес.
"Обвинения в коррупции и скандальные заявления в адрес руководства Вооруженных Сил Украины безосновательны и имеют признаки клеветы. В любой цивилизованной европейской стране лицо, которому стало известно о преступлении, обращается в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления. Именно так должен поступить каждый сознательный гражданин", - подчеркивается в заявлении Генштаба ВСУ.
Кроме этого отмечается, что втягивание военнослужащих в информационные провокации свидетельствует о заказном характере публикаций.
"В то же время использование лидеров мнений и медиа в многочисленных информационных кампаниях по дискредитации высшего руководства Вооруженных Сил Украины может привести к подрыву обороноспособности государства во время войны. Мы призываем объединять усилия вокруг национальных интересов и безопасности Украины и сосредоточить их на борьбе с государством-агрессором - Российской Федерацией", - подчеркивают в Генштабе.