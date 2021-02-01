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Президент Чехии Земан о Навальном: Он против Путина, а не режима и поддерживал оккупацию Крыма

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Президент Чехии Земан о Навальном: Он против Путина, а не режима и поддерживал оккупацию Крыма
Президент Чехии Милош Земан считает российского оппозиционера Алексея Навального противником президент РФ Владимира Путина, но не режима в целом, так как он поддерживал оккупацию Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом Земан заявил в эфире радио Frekvence 1.

"Он выдает себя за борца за демократию, но я читал, что он поддерживал аннексию Крыма, участвовал в ряде националистических маршей и поддерживал сталинские депортации чеченцев, ну и что это за борец за демократию? Я думаю, что он русский националист", - сказал президент Чехии.

"Ничего против, но он не должен притворяться одним из тех политиков, которые против режима Путина. Он только против Путина, и это очень большая разница", - добавил Земан.

Напомним, в октябре 2014 года Алексей Навальный озвучил свою позицию по оккупации Крыма: "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? Вот я не считаю… С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный. И как решат люди, так оно и будет.

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Топ комментарии

  • violator
    этот Земан редкая гнида . но в данном случае с ним сложно не согласиться
  • Враг рода человеческого 666
    И что он не так сказал? Чем небутерброд отличается от плешивого?
  • Frol Fedoroff
    Даже дружбан Путлера, старикан Земан и тот понял кто есть "оппозиционер" Анальный
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