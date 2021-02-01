За неделю в Украине произошло 813 пожаров: 39 человек погибли, 25 - спасены, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 25.01 по 31.01) во время пожаров погибли 39 человек, на водных объектах - 19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 182 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 102 человека.

Ликвидировано 813 пожаров, спасены во время пожаров 25 человек и не допущено уничтожение огнем 4392 здания и 47 ед. техники. Во время пожаров погибли 39 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 74 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 100 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 876 взрывоопасных предметов.

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В течение недели на водных объектах погибли 19 человек.