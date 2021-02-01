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Креминь о министре культуры Ткаченко: "Не случайный, но неспособный"

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Креминь о министре культуры Ткаченко: "Не случайный, но неспособный"
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что Александр Ткаченко не способен ничего сделать на должности министра культуры и информационной политики.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Креминь заявил в эфире "5 канала", комментируя работу министра Ткаченко.

"В одном из стихов моего отца есть такие слова: "Взялись за кіно і немає кіна, взялись за культуру – культури нема", - отметил языковой омбудсмен.

На уточняющий вопрос, является ли Ткаченко случайным человеком на должности, который не способен ничего сделать, омбудсмен ответил: "Я думаю, что не случайный, но неспособный".

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Топ комментарии

  • Felix Trinidad
    еще и тварь которая наплевала на законы и построила дом в заповедном месте.
  • Tat Prut
    Назовите хоть одного министра, который СПОСОБЕН????? Это не правительство и президент, это сброд, который пытается казаться правительством и президентом...
  • Andriy Kalnyshevsky
    ткаченко работал на канале 25% акций которого принадлежит медведчуку а 75% Игорь Валеричу. Конечно он не случайный)
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