Креминь о министре культуры Ткаченко: "Не случайный, но неспособный"

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что Александр Ткаченко не способен ничего сделать на должности министра культуры и информационной политики.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Креминь заявил в эфире "5 канала", комментируя работу министра Ткаченко.

"В одном из стихов моего отца есть такие слова: "Взялись за кіно і немає кіна, взялись за культуру – культури нема", - отметил языковой омбудсмен.

На уточняющий вопрос, является ли Ткаченко случайным человеком на должности, который не способен ничего сделать, омбудсмен ответил: "Я думаю, что не случайный, но неспособный".

Читайте: Ткаченко предлагает передать Гостиный двор в Киеве на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства