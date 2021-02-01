Загруженность коек превышает 50% лишь в Ивано-Франковской области, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на 1 февраля, загруженность коек в Украине составляет 27,4%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней в Черновицкой, Запорожской и Николаевской областях.
Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 151,7 на 100 тыс. населения.
В Ивано-Франковской области в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь загруженность коек превышает 50%.
В то же время в целом по Украине заняты 27,4% коек.