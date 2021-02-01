2 и 3 февраля состоятся заседания Трехсторонней контактной группы. Обнародована повестка дня

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы на 2 и 3 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.

Согласно обнародованной информации, 2 февраля состоится видеоконференция рабочей группы по вопросам безопасности, а также гуманитарной, экономической и политической подгрупп.

3 февраля запланирована видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

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Кроме этого, украинская делегация в ТКГ публикует также повестку дня предстоящих заседаний:

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения;

- обновление плана разминирования;

- дальнейшая разработка плана совместных шагов;

- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;

- обмен удерживаемыми лицами;

- полный и безусловный доступ международных организаций;

- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

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