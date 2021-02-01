2 и 3 февраля состоятся заседания Трехсторонней контактной группы. Обнародована повестка дня
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.
Согласно обнародованной информации, 2 февраля состоится видеоконференция рабочей группы по вопросам безопасности, а также гуманитарной, экономической и политической подгрупп.
3 февраля запланирована видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Кроме этого, украинская делегация в ТКГ публикует также повестку дня предстоящих заседаний:
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения;
- обновление плана разминирования;
- дальнейшая разработка плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.