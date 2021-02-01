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Зеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам: "Никогда. Не при мне"

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Зеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам: "Никогда. Не при мне"
Владимир Зеленский заявил, что не согласен с утверждением, будто Китай является главной геополитической угрозой, а также заверил, что при его президентстве контрольный пакет "Мотор Сичи" останется в Украине.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Axios, вышедшем на американском канале HBO, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комментируя замечание о том, что в США считают Китай геополитической угрозой №1, Зеленский сказал: "Я не могу с этим согласиться, поскольку в Украине мы этого не чувствуем".

"Бизнес Соединенных Штатов представлен в Украине, но в то же время китайский бизнес также представлен", - отметил Президент.

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"Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес, определенная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, они могут присутствовать в вашей стране", - резюмировал украинский лидер.

В то же время, как отмечается, Зеленский категорически заявил, что не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций компании "Мотор Сич": "Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь... но при моем президентстве - точно нет".

Как сообщалось, в январе министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, инвестора украинского ПАО "Мотор Сич". В начале августа 2020 года в группе DCH заявили о начале партнерства с китайскими инвесторами, которые представляют Skyrizon Aircraft Holdings Limited. 6 августа прошлого года АМКУ сообщил, что проведет оценку продажи предприятия "Мотор Сич" на соответствие конкурентному законодательству. 4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" подали в Министерство юстиции претенциозный документ - Notice of Investment Dispute о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долл. В состав рабочей группы по арбитражному урегулированию входит и представитель АМКУ. В ноябре стало известно, что китайские инвесторы "Мотор Сичи" наняли три юркомпании для процесса против Украины на $3,5 миллиарда.

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Топ комментарии

  • violator
    Зеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам: "Никогда. Не при мне" - Цензор.НЕТ 2609
  • Шрек Баблокат
    и грозно так члеником по клавишам: "Тадам!"..
    и с гнусявой хрипотцой, подчеркивая важность: "Никада!..
    и сделав выжидающую паузу, на выдохе: "Да!.. Да!.. но Нет!"
  • NonCFist
    ЗЕлений клоун набрався боргів на 638 МІЛЬЯРДІВ гривень - майже 23 млрд доларів

    638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
    Вам не почулося.
    638 000 000 000 грн.
    Вдумайтеся в цю цифру - 22,72 мільярди доларів.
    Навіть $26 млрд Жульки Тимошенко, які вона взяла всього за 2 роки свого правління, вже не виглядають такими астрономічними.
    Афера десятиліття.
    В кіно, Голобородько в обличчя МВФ жбурляв паперами. В брехнях клоуна, перед виборами МВФ хотів продати нашу землю і побудувати на ній склад ядерних відходів, а клоун нас від цього рятував.
    До реальності, як виявилося, ця брехня не мала абсолютно ніякого відношення.
    В реальності, МВФ Голобородька послав. При чому, в останньому листі, МВФ повідомив клоуна, що не бажає спонсорувати грошима західних платників податків його бородату бабушку Каломойського. Доки він не почне переслідувати того, хто вкрав у України 200 млрд вкладів Приватбанку, і буде приймати його у своєму кабінеті, в борг йому не дадуть. Голобородько, звісно, переслідувати свого хазяїна не збирався.
    І тому зелені покидьки понабиралися в борг скрізь, де могли. При чому під відсоток набагато вищий, ніж у МВФ.
    Не своє - не шкода. Нехай платять дебіли і їхні правнуки. "Я должен только своім родітєлям".
    В результаті, всього за рік влади цих підарасів, кожен з нас став винний кредиторам на 14 тисяч 177 гривень і 77 копійок більше.
    З чим вас і поздоровляю.
    Д.Сміт
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