Тарифы на газ: в Украине начали действовать сниженные цены

В Украине начали действовать сниженные тарифы на газ и услугу по его распределению с сегодняшнего дня, 1 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.uа.

"Отныне максимальная стоимость доставки одного кубометра - 1,79 гривны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такую цену установила Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг для 13 облгазов.

"Этот тариф начинает действовать уже с сегодняшнего дня и будет до завершения карантина или до конца отопительного сезона", - пишет издание.

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