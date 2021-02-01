Зеленский о возвращении Украине ядерного статуса: Мы не должны превращаться из людей в зверей

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращать Украине ядерный статус неправильно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью Axios.

По словам Зеленского, в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила. Кто сильнее, у кого больше оружия - тот пишет Конституцию твоей страны.

"Я понимаю, что ядерное оружие - это очень плохо. Но если бы у Украины сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не сделали такую большую ошибку (отказ от ядерного вооружения. - Ред.), а я считаю, что это ошибка на сегодня, то не было бы вторжения, и мы имели бы свои территории. Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром. Вот и все", - подчеркнул президент.

На вопрос, не планирует ли Украина попытаться вернуть ядерный статус, Зеленский сказал: "Я считаю, что сегодня это неправильно делать. Все-таки мы должны не превращаться из людей в зверей. Все-таки цивилизация в конце концов победит. Как бы мы не относились к демократии, как говорил Черчилль, лучшего в мире пока нет. Со всеми минусами демократии, со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тыс. человек, - все-таки, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны следовать мировым законам, должны оставаться людьми".

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