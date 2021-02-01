Сегодня Украина начинает импорт электроэнергии из России

Две компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 г.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные системного оператора НЭК "Укрэнерго".

Доступ к сечению "Россия-Украина" с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО "Новая-Энергетическая-Компания", еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс".

ООО "НЭК" принадлежит Александру Притыке – бывшему топ-менеджеру облгазов Дмитрий Фирташа. До газового бизнеса Притыка работал вместе с нынешним главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком в компании VS Energy. По данным "Интерфакс-Украина", Бенефициарами ООО "Стимекс" (по 50%) являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в "ПАККО Холдинг" – ритейлере и операторе магазинов "Вопак" и "Пакко" в Западной Украине.

Напомним, с 3 января 2021 г. Украина начала импорт с Белорусской АЭС режима Александра Лукашенко, построенной на деньги России на севере Беларуси. Благодаря поставкам в Украину АЭС впервые вышла на полную мощность. В январе 2021 года из Беларуси в Россию было поставлено свыше 200 млн кВт час, что эквивалентно работе одного энергоблока Ривненской АЭС в течение почти месяца. 27 января энергетический комитет парламента одобрил законопроект о запрете импорта из России и Беларуси.