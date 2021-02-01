Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект об энергоэффективности
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР, передает Цензор.НЕТ.
Законопроект подготовлен в рамках имплементации Директивы 2012/27/ЕС.
В документе определены основные принципы государственной политики в сфере энергетической эффективности; особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности; подходы к формированию стратегии обеспечения энергоэффективности зданий.
В законе прописаны основы энергетического аудита и энергетического менеджмента и тому подобное. Урегулирован порядок и особенности квалификации энергетических аудиторов, процедуры осуществления такого аудита.
"По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект об энергетической эффективности за основу", - указано в сообщении.