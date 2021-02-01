Новости • Коронавирус и карантин

Зеленский о закупке российской вакцины от COVID-19: "Не могу рисковать здоровьем наших граждан"

2 02116
Зеленский о закупке российской вакцины от COVID-19: "Не могу рисковать здоровьем наших граждан"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пользуется тем, что европейская вакцина в Украину приходит очень поздно, поэтому и предлагает свою.

Об этом Зеленский заявил в интервью Axio, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Комментируя информацию о том, что Россия предложила свою вакцину от коронавируса, глава государства сказал: "Я не могу рисковать здоровьем наших граждан. Не хочу говорить какие-то неприятные слова, потому что так может быть, что из-за моих слов сроки поставки вакцин будут еще длиннее, поэтому я не буду рисковать. Но это один пример, когда мир напоминает нам, что Украина должна, прежде всего, развивать себя сильной страной, у которой есть все: свое оружие, своя армия, своя вакцина, свои деньги - все свое".

В то же время Зеленский сказал, что российская вакцина это - одно из тех проявлений серьезной информационной войны, которая ведется.

"Вопрос не в том, что там написано Made in Russia, вопрос в том, что никто не может гарантировать качество этой вакцины. Они пользуются тем, что европейская вакцина приходит к нам очень поздно, и поэтому предлагают свою", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина направит COVAX дополнительный запрос по увеличению количества доз вакцины Pfizer, - замминистра здравоохранения Иващенко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • des_104
    о, найвеличественниший лидер современности, а взойдёт ли завтра Солнце?
  • Olexandr Chornogorodskij
    73% покатить, от влада отримає пфайзер та модерну, а по ящику скажуть що парашенка праклятий зірвав контракти, знімуть новий відос де він вбиває свою сестру- і лох вчергове буде гатов
  • igor mandiur
    Хтось ще слухає цього буонапарта!?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости