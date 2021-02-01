Зеленский о закупке российской вакцины от COVID-19: "Не могу рисковать здоровьем наших граждан"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пользуется тем, что европейская вакцина в Украину приходит очень поздно, поэтому и предлагает свою.

Об этом Зеленский заявил в интервью Axio, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Комментируя информацию о том, что Россия предложила свою вакцину от коронавируса, глава государства сказал: "Я не могу рисковать здоровьем наших граждан. Не хочу говорить какие-то неприятные слова, потому что так может быть, что из-за моих слов сроки поставки вакцин будут еще длиннее, поэтому я не буду рисковать. Но это один пример, когда мир напоминает нам, что Украина должна, прежде всего, развивать себя сильной страной, у которой есть все: свое оружие, своя армия, своя вакцина, свои деньги - все свое".

В то же время Зеленский сказал, что российская вакцина это - одно из тех проявлений серьезной информационной войны, которая ведется.

"Вопрос не в том, что там написано Made in Russia, вопрос в том, что никто не может гарантировать качество этой вакцины. Они пользуются тем, что европейская вакцина приходит к нам очень поздно, и поэтому предлагают свою", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина направит COVAX дополнительный запрос по увеличению количества доз вакцины Pfizer, - замминистра здравоохранения Иващенко