Киев планирует подписать договор о поставке COVID-вакцин через две-три недели, - Кличко
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Через несколько недель киевские власти намерены подписать договор о поставке вакцин от коронавируса.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
По его словам, Киев ведет переговоры о закупке вакцин с ведущими европейскими и американскими компаниями. Городские власти планируют подписать договор через две-три недели.
Мэр Киева не озвучил названия компаний, с которыми ведутся переговоры, но отметил, что речь идет о вакцинах, которые используются в Европе и США. По его словам, Киев закупит вакцины по ценам производителей.