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"Позор ОАСК", "Ироды в мантиях", - под Окружным админсудом прошла акция в поддержку отмененного украинского правописания. ФОТОрепортаж

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Под Окружным административным судом города Киева (ОАСК) прошла акция протеста "Проект: Правописанию-2019 - быть!" против решения ОАСК от 28 января 2021 года, которым была отменена новая украинская редакция правописания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны отстоять это право - пользоваться новой системой правописания", - отметила преподаватель Национального университета "Киево-Могилянская академия" Мария Заринова.

Другие участники мероприятия отметили, что "отстоять язык - значит отстоять идентичность; мы отстояли его под Верховной Радой, теперь отстаиваем его здесь".

Среди участников мероприятия были также представители Движения сопротивления капитуляции, студенты других вузов, в частности из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и др.

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Позор ОАСК, Ироды в мантиях, - под Окружным админсудом прошла акция в поддержку отмененного украинского правописания 01
Позор ОАСК, Ироды в мантиях, - под Окружным админсудом прошла акция в поддержку отмененного украинского правописания 02
Позор ОАСК, Ироды в мантиях, - под Окружным админсудом прошла акция в поддержку отмененного украинского правописания 03
Позор ОАСК, Ироды в мантиях, - под Окружным админсудом прошла акция в поддержку отмененного украинского правописания 04
Позор ОАСК, Ироды в мантиях, - под Окружным админсудом прошла акция в поддержку отмененного украинского правописания 05
Позор ОАСК, Ироды в мантиях, - под Окружным админсудом прошла акция в поддержку отмененного украинского правописания 06
Позор ОАСК, Ироды в мантиях, - под Окружным админсудом прошла акция в поддержку отмененного украинского правописания 07
Позор ОАСК, Ироды в мантиях, - под Окружным админсудом прошла акция в поддержку отмененного украинского правописания 08
Позор ОАСК, Ироды в мантиях, - под Окружным админсудом прошла акция в поддержку отмененного украинского правописания 09
Позор ОАСК, Ироды в мантиях, - под Окружным админсудом прошла акция в поддержку отмененного украинского правописания 10

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "А можно отменить Ирода в мантиях?", "ОАСК/логика 1: 0", "Траектория, объект, субъект, проект - языковая норма", "Позор ОАСК; Редакции Правописания 2019-го - быть!", "Сегодня ОАСК отменил правописание - 2019; завтра - ОАСК отменил теорему Виета", "В ОАСК сидят Индюки без ЧестИ и достоИнства","Защитим украинский язык", "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Лина Костенко)", "Правописанию - 2019 быть!", "Лингвоцид".

Также протестующие скандировали "Новому правописанию - быть!".

Активисты во время акции читали стихи, в частности украинского поэта Ивана Малковича "Напучування", Екатерины Калитко "Ось тобі, жінко, мова. Стріляй з неї" и другие.

Как сообщалось, 28 января Окружной административный суд города Киева отменил постановление Кабмина о новом украинском правописании.

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Топ комментарии

  • Иван Гонта 1c20a0b6
    Ти і мови не знаєш а патякаєш... как цап?
  • Воьлодимир Омельянов
    Скільки рашиських ботів повилазило ,так ви що за антиукраїнський вовчий так званий суд ? в ОАСК всі судові позови задовольняют олігархів і ворогів України.
  • Иван Гонта 1c20a0b6
    А сам ти не дебіл?
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