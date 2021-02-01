Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия: в этом есть необходимость, - посол Франции де Понсен

Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"На данный момент у нас нет даты из-за пандемии. Президент Макрон в настоящее время не путешествует. Он не покидал Францию с середины декабря. Его последний визит был в Брюссель, не двусторонний и не очень далеко. Я хочу быть очень осторожным, но ожидаю, что этот визит может произойти к концу первого полугодия", - сказал посол в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Де Понсен указал, что в данном визите есть большая необходимость, поскольку последним президентом Франции, который официально посетил Украину, был Жак Ширак в 1998 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден обсудил с Макроном укрепление единства НАТО и борьбу с пандемией COVID-19

"Принцип визита согласован, потому что, как я уже сказал, между двумя президентами очень хорошие отношения, и президент Макрон очень хочет приехать. Президент Зеленский неоднократно подтверждал приглашение. Между нашими странами не хватает визитов на высшем уровне. Последним президентом Франции, который официально посетил Украину, был Жак Ширак в 1998 году. Это было очень давно. Следовательно, в этом есть необходимость. И для этого визита на таком высоком уровне есть много материала", - подчеркнул он.

Посол отметил, что в центре визита будут двусторонние программы, а также политическое измерение.

"Что касается содержания, здесь будет на что обратить внимание. Есть очень важные двусторонние программы: вертолеты, патрульные катера, локомотивы, водоочистная станция в Мариуполе. У нас есть еще несколько проектов в Луганской области. Это просто для экономики. Культурная, научная, университетская и лингвистическая часть тоже велика. Могу вам сказать, что если приедет президент Макрон, он будет перегружен проектами и программами. Политическое измерение, очевидно, также будет в центре президентского визита", - рассказал де Понсен.