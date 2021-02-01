Новости • Борьба с коррупцией, Конституционный кризис

Франция и другие страны G7 разочарованы состоянием борьбы с коррупцией в Украине, - посол де Понсен

16 410128
Франция и другие страны G7 разочарованы состоянием борьбы с коррупцией в Украине, - посол де Понсен
Франция, а также другие страны G7 ("большой семерки") разочарованы состоянием борьбы с коррупцией в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я должен подчеркнуть свое разочарование. И это не только мое разочарование, не разочарование Франции - это разочарование стран G7. Думаю, вы следите за нашими твитами. Понятно, что мы разочарованы ситуацией, особенно когда речь идет о конфликте вокруг Конституционного Суда. Также очевидно, что мы считаем постановление от 27 октября (2020 года. - Ред.) серьезным препятствием для борьбы Украины с коррупцией, поскольку некоторые важные аспекты законодательства оказались под угрозой. Были, например, удалены положения об уголовной ответственности за неправдивое электронное декларирование, и то, что определяет полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции. Мы обеспокоены и пока не видим достаточного прогресса", - сказал де Понсен.

Как отметил дипломат, причинами неуспешной борьбы с коррупцией в Украине является наличие заинтересованных кругов, нехватка правовых инструментов для продвижения реформ и правовой экспертизы.

"Думаю, на то есть много причин. Вероятно, есть сильные заинтересованные круги, и отстранить тех, кто поставил на карту, сложно. Также, вероятно, не хватает правовых инструментов для продвижения реформ и есть недостаток правовой экспертизы. Например, когда разрабатываются законы, они недостаточно хорошо составлены, чтобы пройти через экспертизу Конституционного суда. Не хватает технических деталей, и мы готовы оказать юридическую поддержку. В любом случае вывод заключается в том, что на данный момент ситуация неудовлетворительна", - подчеркнул де Понсен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция готова присоединиться к Крымской платформе: это то, за чем мы внимательно следим, - посол де Понсен

На вопрос о том, кто несет ответственность за отсутствие прогресса в реформах, посол сказал, что это некоторые игроки судебной системы и некоторые олигархи.

"Я не хочу ввязываться в поиск виновных. Но я бы сказал, что некоторые игроки судебной системы и некоторые олигархи являются главными препятствиями на пути реформ на данный момент. Очень сложно реформировать страну, если у вас нет чистой судебной системы. Я действительно думаю, что президент Зеленский искренне убежден в необходимости реформ и, что он настаивает на этом направлении. Но есть очень большие препятствия", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что для выхода из этого кризиса Украине нужна очень сильная политическая воля, очень сильная поддержка Верховной Рады, поддержка международного сообщества, в частности G7 и ЕС.

"Мы будем поддерживать, например, отборочную комиссию. Мы готовы предоставить международных экспертов для участия в этих комиссиях, для отбора компетентных и этически адекватных судей, прокуроров. Мы готовы предоставить техническую экспертизу, о которой я упоминал ранее, и оказать эту поддержку. Если все это сложить вместе - политическую волю сверху, политическую поддержку Рады - все может измениться в правильном направлении. Нам нужен новый толчок для подкрепления усилий, это ясно", - констатировал де Понсен.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Vasilij VG
    Что ты несешь, совок? Не тебе кукарекать, за что стоял Майдан.
  • виталий пшеничко
    А чем тебе в такое время ,во время войны ,армия мова вера помешала ,ты невышывата? Или ты думаешь где то во время войны росла экономика,хотя при порохе росла не на 40 проц как говорил твой зелебоба но на 3-5 каждый год. Ах да вам же малоросам надо "шобы колбаса по 2,20 и доллар по 8 и все сразу".
  • Маркиз
    "Велике крадівництво" ЗЕленої банди

    Журналісти Deutsche Welle дослідили президентський проект "Велике Будівництво", і дійшли до шокуючих висновків.
    За даними видання, всього за 1 рік президенства Зеленського, збудували утричі менше доріг за вдвічі вищими цінами, аніж це було за Порошенка.
    За весь минулий рік "Великого Крадівництва", на ремонт та будівництво 3 357 км доріг було вбахано 120 млрд грн.
    Для порівняння: за Порошенка, було відновлено та збудовано 9 250 км за 115 млрд грн.
    Різниця в 6 тис. км вражає чи не так?

    Франція та інші країни G7 розчаровані станом боротьби з корупцією в Україні, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 8947

    Також нагадуємо, що частина грошей на проект президента була віджата з коронавірусного фонду та з бюджету, виділеного на лікування онкохворих дітей.
    За даними Мінфіну, 28 млрд грн з коронавірусного фонду були ганебно закатані в асфальт, а 104 млн грн були тупо відібрані в онкохворих дітей на ремонт доріг у Львівській області.
    Зрештою, ті дороги, про які говорив Зеленський, завершенні у верхньому шарі. Переважно, це не здані в експлуатацію автошляхи, а всього лише два шари асфальту, на яких ще треба робити узбіччя, встановлювати відбійники, знаки, розмітку, освітлення.
    Проте, кого це цікавить? Головне ж - пропіаритись та розпилити гроші на відкатах...
    Ира Прокопова
    _______________________
    Кирило Тимошенко, заступник Голови Офіса преЗЕдента, який командує «Великим крадівництвом», недавно купив величезний особняк під Києвом - за 10 000 000 грн.
    Не за зарплату ж чиновника оця гнида так прибарахлилася, правда?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости