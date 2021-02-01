У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук

У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе согласительного совета заявил вице-спикер Руслан Стефанчук.
"У президента на подписи находится указ о введении санкций против Никарагуа – это решение Совета национальной безопасности и обороны, и поэтому в случае подписания президентом этого указа надо будет обеспечить требования закона о внесении его на рассмотрение Верховной Рады в течение 48 часов", - отметил Стефанчук.
Согласно закону "О санкциях", решение о применении, отмене и внесении изменений санкций в отношении иностранного государства принимается Советом национальной безопасности и обороны, вводится в действие указом президента и утверждается в течение 48 часов со дня подписания указа постановлением Верховной Рады. Соответствующее решение вступает в силу с момента принятия постановления и является обязательным к исполнению.
Напомним, ранее Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму.
Позже Кабмин предложил ввести санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.
Также Украина начала санкционный процесс в отношении Никарагуа.