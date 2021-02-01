В ближайшее время будет презентован проект закона о местных референдумах, - Стефанчук
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На текущей или следующей неделе будет презентован законопроект о местных референдумах.
Об этом сегодня в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций и групп парламента сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На этой неделе или, если не будет такой возможности, то на следующей, мы соберем очередное заседание рабочей группы народовластия, где будет презентован первый проект закона о местных референдумах", - заявил Стефанчук.