Новости • Российские террористы сбили Боинг

В Нидерландах начались слушания по делу МН17

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В Нидерландах начались слушания по делу МН17
В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" началось первое в этом году судебное заседание по делу сбитого 17 июля 2014-го самолета рейса МН17.

Об этом из зала сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Следить за процессом можно в режиме онлайн. Прямая трансляция осуществляется на нидерландском и английском языках.

Из-за коронавируса в суде все должны соблюдать дистанцию ​​1,5 метра, а также носить маску. Снять ее можно после того, как заняли свое место в зале D, где проходит заседание. В зале предусмотрено безопасное расстояние между допущенными к процессу.

Как сообщалось, на этих слушаниях, в частности, должны рассмотреть, как продвигается дополнительное расследование, обращение родственников погибших относительно компенсаций и подобное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд по делу МН17 в Нидерландах рассмотрит обращение о компенсациях от родственников погибших пассажиров

Топ комментарии

  • NonCFist
    _Евробюрократы и политиканы будут ещё лет десять тянуть волынку, чтобы только не обвинять путлера и ко в массовом убийстве европейцев.
  • Robertas iš sodų
    Мы живём над пропастью во лжи,
    В страшной правде не хотят признаться
    Те, кто отвечает: «Докажи!!!»
    На вопросы по MH-17.
    Как когда-то школьная шпана
    Покрывала кореша-ворюгу,
    Так сегодня целая страна
    В круговой поруке врёт по кругу:
    С нами - хоть Европа не дружи!
    Нам то что, ведь деды их бивали!
    И про лайнер, ****, докажи!
    Мы в гробу ваш трибунал видали!
    Докажи, ссылаясь на фейсбук,
    Что в Донбассе видели чеченцев!
    Докажи, что установки «Бук»
    Были у луганских ополченцев!
    Докажи, что в поле спелой ржи
    Делал селфи на крыле убийца,
    Докажи про лайнер! До-ка-жи!
    Кто с пути помог пилоту сбиться?
    Докажи! - кричит моя страна.
    Докажи, что укры - не уроды!
    Докажи, что там идёт война,
    А не помощь братскому народу!
    «Докажи!» - несётся по стране
    От Владивостока до Кавказа.
    Докажи, что привезли жене
    Тело в камуфляже от спецназа!
    Докажи, паршивый стихоплёт,
    Что стихи писал не по заказу!
    Неизвестно, был ли самолёт,
    Тот, что не сбивали мы ни разу!
    Пусть Европу, оторопь берёт,
    Знают власти и любая бабка:
    Вор не воровал, и вор не врёт!
    Но горит, горит на воре шапка.
    От горящей в шапке ваты вонь
    Улетает грязным дымом в небо,
    И опять командует: «Огонь!»
    Тот, кто там где был ни разу не был.
    Год прошёл, и много лет пройдёт,
    Отгремят и заржавеют пушки,
    И однажды девочка найдёт
    В поле обгоревшую игрушку.
    Пыль и грязь с игрушки оботрёт,
    Увезёт с собой домой в Одессу
    Маленький малайский самолёт,
    Тот, что дарят детям стюардессы.
    Правда не осилит силы лжи,
    Если против правды есть закалка.
    Тем, кто знает слово «Докажи!»
    Не докажешь ничего. А жалко.
    Снова будет гнать своих коней
    Солнце, управляя колесницей,
    А июль всегда семнадцать дней
    Для ушедших в небо будет длиться…

    Орлуша
  • Robertas iš sodų
    Что бы и кого я ни любил,
    Говорю ответственно и хмуро:
    Я - один из тех, кто подло сбил
    Самолет, летевший до Лумпура.
    Нету у меня страны иной,
    И сегодня, как ни горько это,
    Я национальности одной
    С так умело пущенной ракетой.
    Я сейчас на первых полосах
    Мировых газет, жесток и страшен,
    Я и сам себе внушаю страх
    Тем, что я частица слова RUSSIAN.
    Я национальности одной
    С тем, кто говорит, что «не хотели»,
    С тем, кто в небе над чужой страной
    Выбирал без сожаленья цели.
    Прозвучит кощунственно и зло
    Эта запоздалая банальность:
    Может, мне с тобой не повезло,
    А тебе - со мной, национальность?
    Мой народ, который позабыл
    И простил себе себяубийство,
    Я вчера с тобою вместе сбил
    Лайнер в украинском небе чистом.
    Да, сегодня я - один из них,
    Тех, кто мне противен, гнусен, гадок -
    Тех, кто хочет, чтобы у других
    Было больше взлетов, чем посадок.
    Сбили все, кто весело в Facebook
    Размещал зловещих орков лица,
    Сбили те, кто установку «Бук»
    Тайно гнал через свою границу.
    Сбили те, кто словом вдохновлял,
    Кто вооружал скота и хама,
    Сбили те, кто мальчика распял
    Между КВНом и рекламой.
    «Боинг» никуда не долетел,
    Но еще не кончились мученья:
    Двести девяносто восемь тел
    В Грабово, в плену у ополченья.
    Кучки иностранных паспортов,
    Тапки, шляпки, детские игрушки,
    И проломлен трупом жалкий кров
    Безымянной грабовской старушки.
    Кто конкретно и откуда сбил,
    Следствие, должно быть, установит,
    Ну а я останусь тем, кем был -
    Русским по рождению и крови.
    И пока политиков умы
    Не готовы для перезагрузки,
    Я за них признаюсь: сбили мы.
    Я - виновен, потому, что русский…

    Орлуша
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