В Нидерландах начались слушания по делу МН17

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" началось первое в этом году судебное заседание по делу сбитого 17 июля 2014-го самолета рейса МН17.

Об этом из зала сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Следить за процессом можно в режиме онлайн. Прямая трансляция осуществляется на нидерландском и английском языках.

Из-за коронавируса в суде все должны соблюдать дистанцию ​​1,5 метра, а также носить маску. Снять ее можно после того, как заняли свое место в зале D, где проходит заседание. В зале предусмотрено безопасное расстояние между допущенными к процессу.

Как сообщалось, на этих слушаниях, в частности, должны рассмотреть, как продвигается дополнительное расследование, обращение родственников погибших относительно компенсаций и подобное.

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