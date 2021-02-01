В "Слуге народа" продолжаются консультации по поводу исключения Дубинского, - Гетманцев

В "Слуге народа" все еще продолжаются консультации относительно исключения из фракции народного депутата Александра Дубинского.

Об этом журналистам перед заседанием согласительного совета сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По Дубинскому консультации продолжаются. Не знаю, будем ли мы сегодня определяться, не будем определяться к нему. Вопрос очень сложный. Оно требует еще обсуждения", - отметил депутат.

Гетманцев не исключил, что вопрос Дубинского будет обсуждаться на заседании фракции в понедельник вечером.

"Насколько я знаю, есть вопросы просто анонсированы как кадровые. Наверное, там может быть и вопрос Дубинского, и вопрос Сольского (инициатива увольнения Николая Сольского с должности председателя Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, - Ред.), - сказал он.

Гетманцев также сообщил, что голосование по решению фракции относительно Дубинского произошло в мобильном приложении партии, но уточнил, что информацией о количестве депутатов, проголосовавших и результатов обладает руководство фракции.

При этом Гетманцев отрицает возможность фальсификации результатов во время тайного голосования.

Кроме того, политик добавил, что негативно относится к инициативе освобождения Дубинского с должности заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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