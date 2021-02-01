Кабмин утвердил порядок компенсаций за электроотопление. Средства будут начисляться автоматически, никаких заявлений писать не надо, - Шмыгаль

Правительство утвердило порядок компенсации для людей, которые используют электроотопление.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Такая компенсация будет начисляться автоматически (на лицевые счета потребителей). Никаких справок и заявлений писать не надо. Компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками, не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения", - отметил премьер.

Также он напомнил, что компенсации будут выплачиваться многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.

"В общем, это свыше 600 тыс. украинских семей. Государство выделит на такой вид компенсаций 1,4 млрд грн", - уточнил Шмыгаль.

По его словам, это решение - один из 8 шагов правительства, который позволит снизить тарифы и установить справедливые правила на рынке газа и электроэнергии.

Как сообщалось, 29 января Рада приняла закон о монетизированных компенсациях за электроотопление.