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В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками, - СМИ

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В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками, - СМИ
"Укравтодор" укрупнял тендеры, искусственно увеличивая порог опыта выполнения строительных работ. Так из крупнейших тендеров были отсечены фактически все те, кто не относился к фаворитам "Укравтодора" в последние годы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Наші гроші".

Журналисты отмечают, что "тенденции в тендерах, финансируемых из средств "ковидного" фонда, аналогичные общим событиям в системе "Укравтодора" - картель руководит крупнейшими закупками".

"По результатам 2020 шесть фирм из Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ) совместно с фирмой из окружения Игоря Коломойского получили 75% подрядов "Укравтодора" стоимостью 73 млрд грн на средний/капитальный ремонт, реконструкцию и строительство дорог государственного значения (без специализированного ремонта мостов и эксплуатационного содержания дорог, поскольку для этих видов работ есть специализированные компании, которые редко участвуют в борьбе за классические ремонтные подряды). Остальные 25% были распределены между 38 компаниями", - говорится в сообщении.

В системе Укравтодора функционирует картель, руководящий самыми большими закупками, - СМИ 01

В 2020 году в госубюджете на расходы Укравтодора планировалось 70 млрд грн. Однако из этой суммы непосредственно на ремонт дорог государственного значения в Дорожном фонде было предусмотрено лишь 38 млрд грн. Остальные средства предназначались на ремонт местных и коммунальных дорог, погашение долгов предыдущих лет и тому подобное. Однако "Укравтодору" удалось выйти на рекордный показатель - 10% государственного бюджета было направлено на дорожную отрасль.

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В конце концов "ковидное" финансирование в размере 26 млрд грн составило треть государственных расходов именно на ремонтные работы по дорогам в ведении "Укравтодора" (без учета оплаты долгов за предыдущие периоды, местных дорог и т.д.). "Ковидные" деньги были выделены на ремонт 330 дорожных объектов без особых перекосов в сторону того или иного предприятия, а фактически в зависимости от размеров полученных ими подрядов. То есть чем больше натендерил - больше и получил ковидного финансирования.

Журналисты отмечают, что "Укравтодор" начал укрупнять тендеры, искусственно увеличивая порог опыта выполнения аналогичных работ. Так из крупнейших тендеров были отсечены фактически все те, кто не относился к фаворитам "Укравтодора" в последние годы".

Кроме того, "Укравтодор" отменял тендеры, в которых нежелательные участники побеждали или могли победить. Поводом для отмены могли стать даже ошибки в тендерной документации, сделанные самим заказчиком, которые он "обнаружил", когда стало понятно, что на торгах возможна конкуренция.

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"Основной заточкой сейчас становится именно укрупнение ремонтных участков до такого размера, чтобы ожидаемая стоимость тендеров стала слишком велика для большинства участников рынка из-за их финансовой несостоятельности", - говорится в сообщении.

А переплата на тендерах "Укравтодора" составляет от 10 до 40%. При этом чем больше размер тендера, тем больше переплата за минимизацию конкуренции на торгах. ... Вообще Укравтодор публиковал сметы только в четверти случаев (в 14 тендерах из 50). То есть, по сути, у 75% крупнейших "ковидных" тендеров скрыли цены на строительные материалы. Хотя именно строительные материалы составляют 85% в стоимости ремонта дорог. Зарплаты, налоги, прибыль, оплата работы спецтехники - это лишь 15% от общей стоимости ремонтных тендеров.

В тендерах "Укравтодора" в абсолютном большинстве случаев зафиксированы цены, значительно превышающие данные даже "несовершенного" мониторинга самого Укравтодора.

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Топ комментарии

  • NonCFist
    "Велике крадівництво" ЗЕленої банди
    Журналісти Deutsche Welle дослідили президентський проект "Велике Будівництво", і дійшли до шокуючих висновків.
    За даними видання, всього за 1 рік президенства Зеленського, збудували утричі менше доріг за вдвічі вищими цінами, аніж це було за Порошенка.
    За весь минулий рік "Великого Крадівництва", на ремонт та будівництво 3 357 км доріг було вбахано 120 млрд грн.
    Для порівняння: за Порошенка, було відновлено та збудовано 9 250 км за 115 млрд грн.
    Різниця в 6 тис. км вражає чи не так?
    В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками, - СМИ - Цензор.НЕТ 1870
  • NonCFist
    Також нагадуємо, що частина грошей на проект президента була віджата з коронавірусного фонду та з бюджету, виділеного на лікування онкохворих дітей.
    За даними Мінфіну, 28 млрд грн з коронавірусного фонду були ганебно закатані в асфальт, а 104 млн грн були тупо відібрані в онкохворих дітей на ремонт доріг у Львівській області.
    Зрештою, ті дороги, про які говорив Зеленський, завершенні у верхньому шарі. Переважно, це не здані в експлуатацію автошляхи, а всього лише два шари асфальту, на яких ще треба робити узбіччя, встановлювати відбійники, знаки, розмітку, освітлення.
    Проте, кого це цікавить? Головне ж - пропіаритись та розпилити гроші на відкатах...
    Ира Прокопова
    _______________________
    Кирило Тимошенко, заступник Голови Офіса преЗЕдента, який командує «Великим крадівництвом», недавно купив величезний особняк під Києвом - за 10 000 000 грн.
    Не за зарплату ж чиновника оця гнида так прибарахлилася, правда?
  • Ahmed Nunji
    Брехня. Зелох вже давно знищив корупцію.
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