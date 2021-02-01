Китайская Sinovaс еще не предоставила документы об эффективности своей COVID-вакцины, - "слуга народа" Радуцкий
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Китайская компания Sinovaс еще не предоставила документы об эффективности своей вакцины от COVID. Для закупки их препарата эффективность должна быть не менее 70%.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Украина по механизму COVAX получит вакцину компании Pfizer. А по двусторонним контрактам с производителями - от AstraZeneca и Sinovaс.
"Но они (Sinovaс. - Ред.) еще до сих пор не предоставили документы, что имеют эффективность не ниже 70%, а по условиям контракта мы не можем закупать вакцину с меньшей эффективностью", - добавил Радуцкий.