Зеленский о невыполнении Будапештского меморандума: "Это предательство Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые мировые дипломатические договоренности от момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль".

Об этом украинский лидер рассказал в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Вообще я считаю, что это (невыполнение Будапештского меморандума. - Ред.) предательство по отношению к Украине. Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль". И что бы мы дальше ни подписывали, о чем бы страны не договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет, что это какая-то бумажка и необязательно ее выполнять. То есть в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила. Кто сильнее, у кого больше оружия - тот, скажем так, пишет Конституцию твоей страны. Это оскорбительная ситуация. В Украине было несколько таких ситуаций", - заявил Зеленский.

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